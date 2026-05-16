Landpartie in Koblenz
Darum war ein ehemaliger Rennreiter auf der Festung 
Hier zeigt Stéphane Pover Kunden ein sogenanntes Gauchomesser. Das ist gleichzeitig Messer und Gabel. Er hat es in Südamerika be
Hier zeigt Stéphane Pover Kunden ein sogenanntes Gauchomesser. Das ist gleichzeitig Messer und Gabel. Er hat es in Südamerika bei den dortigen Pferdehirten kennengelernt.
Winfried Scholz

Viele Aussteller präsentierten ihre Ware bei der Landpartie auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. So auch Stéphane Pover, der ein Sortiment aus Messern und Pfannen dabei hatte. Einst verdiente er sein Geld aber auf dem Rücken der Pferde. 

Lesezeit 2 Minuten
160 Aussteller kamen dieses Jahr zur Landpartie auf die Festung Ehrenbreitstein. Im Gespräch konnte man öfter Interessantes über ihre Vita erfahren. Außergewöhnlich war die von Stéphane Pover, seine Mutter ist Französin, sein Vater Niederländer.

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