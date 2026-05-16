Viele Aussteller präsentierten ihre Ware bei der Landpartie auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. So auch Stéphane Pover, der ein Sortiment aus Messern und Pfannen dabei hatte. Einst verdiente er sein Geld aber auf dem Rücken der Pferde.
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160 Aussteller kamen dieses Jahr zur Landpartie auf die Festung Ehrenbreitstein. Im Gespräch konnte man öfter Interessantes über ihre Vita erfahren. Außergewöhnlich war die von Stéphane Pover, seine Mutter ist Französin, sein Vater Niederländer.