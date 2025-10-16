Wiesen müssen sich erholen Darum sind die Rasenflächen am Deutschen Eck gesperrt 16.10.2025, 15:14 Uhr

i Die großen Wiesen in Koblenz sind abgesperrt. Doris Schneider

Die großen Wiesen hinter dem Deutschen Eck sind durch Gitter abgesperrt – doch wieso eigentlich? Es stehen doch keine Veranstaltungen an. Das steckt dahinter.

Wie beim Firmenlauf oder einem Festival stehen lange Absperrgitter an den Wiesen hinter dem Deutschen Eck in Koblenz. „Wie jedes Jahr am Ende der Veranstaltungssaison setzt der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen die durch die intensive Nutzung teilweise stark in Mitleidenschaft gezogenen Rasenflächen am Deutschen Eck instand“, erläutert Verena Groß vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen der Stadt: Die Flächen wurden ...







