Die großen Wiesen hinter dem Deutschen Eck sind durch Gitter abgesperrt – doch wieso eigentlich? Es stehen doch keine Veranstaltungen an. Das steckt dahinter.
Lesezeit 1 Minute
Wie beim Firmenlauf oder einem Festival stehen lange Absperrgitter an den Wiesen hinter dem Deutschen Eck in Koblenz. „Wie jedes Jahr am Ende der Veranstaltungssaison setzt der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen die durch die intensive Nutzung teilweise stark in Mitleidenschaft gezogenen Rasenflächen am Deutschen Eck instand“, erläutert Verena Groß vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen der Stadt: Die Flächen wurden ...