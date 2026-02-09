Für Bendorf und VG Vallendar Darum musste ein neuer Grünabfallsammelplatz her Sophia Marie Rehorn 09.02.2026, 14:20 Uhr

i Seit Kurzem hat zwischen Weitersburg und Bendorf der neue Grünabfallsammelplatz „Rheinhelle” geöffnet. Sophia Marie Rehorn

Mit ihrem Grünabfall können Bürger der Stadt Bendorf und der Verbandsgemeinde Vallendar nun an den neuen Sammelplatz Rheinhelle fahren. Die vorherige Sammelstelle in Vallendar wurde vor gut zwei Jahren geschlossen. Das ist der Grund.

Jüngst hat zwischen Weitersburg und Bendorf der neue Grünabfallsammelplatz „Rheinhelle” eröffnet. Umgesetzt wurde er in interkommunaler Zusammenarbeit von der Stadt Bendorf, der Verbandsgemeinde (VG) Vallendar und dem Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV).







Artikel teilen

Artikel teilen