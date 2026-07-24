Citylauf soll sich etablieren Darum kehrt der (Halb)marathon nach Koblenz zurück Matthias Kolk 24.07.2026, 17:00 Uhr

i Beim VR Bank Halbmarathon werden im April 2027 wieder Läuferinnen und Läufer durch Koblenz joggen. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Christian Charisius

Koblenz bekommt seinen Marathon zurück, oder zumindest einen Halbmarathon. Initiator Markus Rönsch erklärt im Gespräch, warum er den Citylauf wiederbelebt. Er und seine Mitstreiter haben große Ambitionen.

Der Marathon ist zurück in Koblenz, oder besser gesagt: der Halbmarathon. Am 18. April 2027 wird der Citylauf nach mehreren Jahren wieder stattfinden. Die Organisatoren haben große Ambitionen. In Zukunft soll der Halbmarathon zu „einem der größten und attraktivsten Laufsport-Events im gesamten Rheinland“ heranwachsen, schreiben sie in einer Pressemeldung.







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