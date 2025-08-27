Am Mittwochmittag passierte ein Holzfloß das Deutsche Eck. Was hat es mit der ungewöhnlichen Aktion auf sich und wo führt die weitere Fahrt hin?

Eine Crew der Naturschutz- und Umweltorganisation „Robin Wood“ ist derzeit mit einem Holzfloß auf dem dem Rhein zwischen Mainz und Düsseldorf unterwegs. Zwei Wochen lang soll die Fahrt etwa dauern. Am Dienstag wurden die Naturschützer nun bei Boppard gesichtet, am Mittwoch erreichten die Flussfloß-Fahrer Koblenz und passierten um die Mittagszeit das Deutsche Eck.

i Die Crew des Robin-Wood-Floßes Mirco Klein

Die Robin-Wood-Crew will mit der Aktion auf die Gefahren der Klimakrise hinweisen. ﻿„In einer Zeit, in der wir von Krisenmeldungen nur so überhäuft werden, passiert es schnell, dass der Klimawandel aus dem Blickfeld gerät. Doch das können wir uns nicht leisten“, sagt Robin-Wood-Aktivistin Marit Schneider. Die Klimakrise sei tödlich. „Sie verschwindet nicht dadurch, dass wir sie ignorieren.“

i Das Robin-Wood-Floß ist auf dem Rhein unterwegs. Mirco Klein

Während der Tour wollen sich die Floßfahrer bei Veranstaltungen mit den Menschen vor Ort ﻿über Klimagerechtigkeit und weitere Themen austauschen und sich insbesondere mit örtlichen Klimaschützerinnen und -schützern verknüpfen.