Korridorsanierung der Bahn
Darum flog der Heli über den Gleisen bei Koblenz
Ein Hubschrauber fliegt Signalmaste an ihre Standorte an den Bahngleisen zwischen Koblenz und Vallendar.
Ein Hubschrauber fliegt Signalmaste an ihre Standorte an den Bahngleisen zwischen Koblenz und Vallendar.
Ingo Beller

Lange Stangen schwebten dieser Tage über den Bahngleisen zwischen Koblenz und Vallendar. Was war da los?

Lesezeit 1 Minute
Was fliegt denn da? In den vergangenen Tagen ist ein Helikopter über den Bahngleisen zwischen Vallendar und Ehrenbreitstein hin und her geschwebt und hatte dabei teils schweres Gepäck unter sich hängen. Was hat der Helikopter genau gemacht?Die Deutsche Bahn hat angesichts der Ausmaße der Korridorsanierung – die rechte Bahnschiene zwischen Wiesbaden und Troisdorf ist seit Mitte Juli gesperrt – sogar eine eigene Internetseite eingerichtet.
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