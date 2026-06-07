Dekra-Motorradkorso 
Darum fahren mehrere Hundert Biker durch Koblenz
Der Dekra-Motorradkorso steht unter dem Motto „Sicherheit durch Sichtbarkeit“.
Der Dekra-Motorradkorso steht unter dem Motto „Sicherheit durch Sichtbarkeit“.
Alexej Zepik

Mehrere Hundert Biker und ihre Motorräder nahmen am Samstag beim Dekra-Motorradkorso durch Koblenz teil. Die Aktion findet regelmäßig unter dem Motto „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ statt. 

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Morgens um acht Uhr unter der Südbrücke: Mehrere Hundert Motorradfahrer stehen am Samstag in den Startlöchern, um sich in einem Korso den Weg vom Oberwerth durch die Stadt zu bahnen. Das Aufheulen ihrer Motoren konkurriert mit dem Geräuschpegel, den die Bauarbeiten am Campus Rot-Weiß verursachen, der in unmittelbarer Nähe zum Treffpunkt auf dem großen Parkplatzareal entsteht.

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