Die Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich konnte im Zuge der Insolvenz von Rofu Kinderland nicht gerettet werden. Sie schließt. Seit Mai findet hier der Räumungsverkauf statt. Nun nennt das Unternehmen das letzte Öffnungsdatum.
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Rofu Kinderland ist nicht mehr insolvent – dies teilte das Unternehmen am Montagmittag mit. Das Unternehmen habe die Sanierung in Eigenverwaltung erfolgreich abgeschlossen. Alle Standorte konnten dabei nicht gerettet werden. Dass die Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich einer jener ist, die aufgegeben wird, zeichnete sich schon während des laufenden Verfahrens ab.