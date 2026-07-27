Eine von 27 Filialen Dann schließt Rofu im Gewerbepark Mülheim-Kärlich Eva Hornauer 27.07.2026, 16:19 Uhr

i Die Rofu-Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich muss schließen. Ingo Beller

Die Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich konnte im Zuge der Insolvenz von Rofu Kinderland nicht gerettet werden. Sie schließt. Seit Mai findet hier der Räumungsverkauf statt. Nun nennt das Unternehmen das letzte Öffnungsdatum.

Rofu Kinderland ist nicht mehr insolvent – dies teilte das Unternehmen am Montagmittag mit. Das Unternehmen habe die Sanierung in Eigenverwaltung erfolgreich abgeschlossen. Alle Standorte konnten dabei nicht gerettet werden. Dass die Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich einer jener ist, die aufgegeben wird, zeichnete sich schon während des laufenden Verfahrens ab.







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