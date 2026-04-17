Koblenzer Festungsbau bröckelt Daniel Becker steigt verhülltem Casino aufs Dach Alexander Thieme-Garmann 17.04.2026, 08:00 Uhr

i Architekt Daniel Becker hoch oben über der Stadt Koblenz: Er zeigt abgesprengtes Gestein am Gesims des Casinos auf dem Festungsplateau. Alexander Thieme-Garmann

Das Casino auf dem Koblenzer Festungsplateau bietet einen tollen Ausblick, wenn man ihm aufs Dach steigt. Das ermöglicht Architekt Daniel Becker, der unserer Redaktion die schadhaften Stellen am Bau und damit den Grund für die Verhüllung zeigt.

Wer vom Konrad-Adenauer-Ufer aus einen Blick auf die Festung Ehrenbreitstein wirft, kann es vielleicht erahnen: Das Casino auf dem oberen Schlosshof ist nahezu vollständig mit weißen Planen überzogen. Der Hintergrund: Bei Routineuntersuchungen im März 2026 wurden Schäden am äußeren Bereich des Gebäudes festgestellt, welche die Sicherheit der Festungsbesucher im unmittelbaren Umfeld gefährden könnten.







Artikel teilen

Artikel teilen