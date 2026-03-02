AfD-Kandidat im Wahlkreis 10 Damson: Staat soll wieder für die Bürger da sein 02.03.2026, 18:12 Uhr

i Thomas Damson geht bei der Landtagswahl 2026 für die AfD im Wahlkreis 10 ins Rennen. Tobias Adam

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Thomas Damson. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der AfD-Bewerber selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Thomas Damson tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) für die Partei AfD an.







