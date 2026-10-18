Koblenzer Bürgermeisterin Dagmar Kranz will Fokus auf Innere Sicherheit legen Jan Lindner 18.10.2026, 10:00 Uhr

i Die neue Koblenzer Bürgermeisterin Dagmar Kranz (CDU) in ihrem Büro im Rathaus. Ingo Beller

Die neue Koblenzer Bürgermeisterin Dagmar Kranz will ihren Fokus auf Innere Sicherheit legen. Das sei die Grundlage für alles andere, sagt sie im Interview mit unserer Redaktion. So hat sie die ersten dreieinhalb Monate ihrer Amtszeit erlebt.

Dagmar Kranz (CDU) hat seit dem 1. Juli 2026 einen deutlichen kürzeren Arbeitsweg. Seit ihrem Amtsantritt als Koblenzer Bürgermeisterin kann sie sich die Zugstrecke nach Mainz sparen. Eins ist gleichgeblieben: Von ihrem Haus in Pfaffendorf fährt die 53-Jährige fast immer mit dem Fahrrad in die Stadt.







Artikel teilen

Artikel teilen