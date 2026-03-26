Große Mehrheit im Rat Dagmar Kranz ist neue Koblenzer Bürgermeisterin Jan Lindner 26.03.2026, 17:14 Uhr

i Dagmar Kranz ist neue Koblenzer Bürgermeisterin. Auch Oberbürgermeister David Langner gratulierte. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Koblenz hat eine neue Bürgermeisterin: Ab Juli tritt Dagmar Kranz die Nachfolge von Ulrike Mohrs an. Der Stadtrat votierte mit großer Mehrheit für die 53-Jährige. Gegenkandidat Stephan Wefelscheid fuhr ein achtbares Ergebnis ein.

Die Blumensträuße für Dagmar Kranz lagen bei CDU, Grünen und SPD schon bereit. Die drei großen Fraktionen im Koblenzer Stadtrat schienen sich ihrer Sache absolut sicher zu sein. Sie sollten recht behalten, ihr Dreier-Bündnis hielt stand. In geheimer Abstimmung wurde Kranz (CDU) zur neuen Koblenzer Bürgermeisterin gewählt.







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