Große Mehrheit im Rat
Dagmar Kranz ist neue Koblenzer Bürgermeisterin
Dagmar Kranz ist neue Koblenzer Bürgermeisterin. Auch Oberbürgermeister David Langner gratulierte.
Dagmar Kranz ist neue Koblenzer Bürgermeisterin. Auch Oberbürgermeister David Langner gratulierte.
Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Koblenz hat eine neue Bürgermeisterin: Ab Juli tritt Dagmar Kranz die Nachfolge von Ulrike Mohrs an. Der Stadtrat votierte mit großer Mehrheit für die 53-Jährige. Gegenkandidat Stephan Wefelscheid fuhr ein achtbares Ergebnis ein. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Blumensträuße für Dagmar Kranz lagen bei CDU, Grünen und SPD schon bereit. Die drei großen Fraktionen im Koblenzer Stadtrat schienen sich ihrer Sache absolut sicher zu sein. Sie sollten recht behalten, ihr Dreier-Bündnis hielt stand. In geheimer Abstimmung wurde Kranz (CDU) zur neuen Koblenzer Bürgermeisterin gewählt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionPolitik

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren