Eine vorsätzliche Brandstiftung ist nach ersten Ermittlungen der Polizei nicht der Auslöser für den Dachstuhlbrand im historischen Drei-Klang-Gebäude auf dem Oberwerth in Koblenz gewesen.
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Im Rahmen von Handwerkerarbeiten soll der Dachstuhlbrand im historischen Drei-Klang-Gebäude auf dem Oberwerth in Koblenz am Montagabend ausgebrochen sein. Das haben Ermittlungen der Polizei ergeben, wie das Präsidium am Mittwoch mitteilt. Für eine vorsätzliche Brandstiftung würden derweil keine Hinweise vorliegen.