Feuer im Drei-Klang-Gebäude Dachstuhlbrand: Polizei Koblenz nennt mögliche Ursache Matthias Kolk 15.04.2026, 12:26 Uhr

i In einer Dachstuhlwohnung im Drei-Klang-Gebäude auf dem Koblenzer Oberwerth hat es am Montag, 13. April, gebrannt. Katrin Steinert

Eine vorsätzliche Brandstiftung ist nach ersten Ermittlungen der Polizei nicht der Auslöser für den Dachstuhlbrand im historischen Drei-Klang-Gebäude auf dem Oberwerth in Koblenz gewesen.

Im Rahmen von Handwerkerarbeiten soll der Dachstuhlbrand im historischen Drei-Klang-Gebäude auf dem Oberwerth in Koblenz am Montagabend ausgebrochen sein. Das haben Ermittlungen der Polizei ergeben, wie das Präsidium am Mittwoch mitteilt. Für eine vorsätzliche Brandstiftung würden derweil keine Hinweise vorliegen.







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