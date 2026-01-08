Fall liegt bei Kripo Dachstuhlbrand in Koblenz: Kamin war wohl Ursache Jan Lindner 08.01.2026, 10:42 Uhr

i Im Koblenzer Stadtteil Rübenach gab es am Mittwochnachmittag einen Dachstuhlbrand. Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Nach dem Dachstuhlbrand im Koblenzer Stadtteil Rübenach scheint die Ursache festzustehen: Es war offenbar der Kamin, der nach dem Feuer stillgelegt wurde. Jetzt hat die Kriminalpolizei den Fall übernommen. So hoch ist der Sachschaden.

Die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht, sodass beim Dachstuhlbrand im Koblenzer Stadtteil Rübenach am Mittwochnachmittag niemand verletzt wurde. Brandursache war wohl der Kamin, wie ein Sprecher der Koblenzer Polizei auf Anfrage unserer Zeitung am Donnerstag sagte.







Artikel teilen

Artikel teilen