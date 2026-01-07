Feuerwehr im Einsatz Dachstuhlbrand in Koblenz: Bewohner in Sicherheit 07.01.2026, 16:42 Uhr

i Im Koblenzer Stadtteil Rübenach gab es am Mittwochnachmittag einen Dachstuhlbrand (Symbolfoto). Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Im Koblenzer Stadtteil Rübenach gab es am Mittwochnachmittag einen Dachstuhlbrand. So ist die Lage.

Gegen 15.50 Uhr am Mittwochnachmittag wurde der Integrierten Leitstelle Koblenz ein Dachstuhlbrand im Stadtteil Rübenach gemeldet. Als die Einsatzkräfte an dem Haus in der Aachener Straße eintrafen, hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen und sich in Sicherheit gebracht.







Artikel teilen

Artikel teilen