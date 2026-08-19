Koch Markus Bock will dem Imbissklassiker Currywurst in und um Koblenz neues Leben einhauchen. Das Konzept seiner modernen Wurstbude gibt es neuerdings in der Nähe von Ikea.
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Vor Kurzem hat „Curry Concept“ seinen Imbiss in Koblenz-Bubenheim An der Römervilla schräg gegenüber von Ikea eröffnet. Für Inhaber Markus Bock ist es der zweite Standort nach dem seit Ende 2021 bestehenden in Lahnstein. Markus Bock sagt: „Mit unserem Konzept möchten wir dem Imbissklassiker Currywurst in der Region neues Leben einhauchen.