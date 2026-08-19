Lahnsteiner Koch expandiert
„Curry Concept“ gibt es jetzt auch in Koblenz
Markus Bock hat seinen ersten Standort von „Curry Concept“ in Koblenz eröffnet.
Markus Bock hat seinen ersten Standort von „Curry Concept“ in Koblenz eröffnet.
Alexander Thieme-Garmann

Koch Markus Bock will dem Imbissklassiker Currywurst in und um Koblenz neues Leben einhauchen. Das Konzept seiner modernen Wurstbude gibt es neuerdings in der Nähe von Ikea.

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Vor Kurzem hat „Curry Concept“ seinen Imbiss in Koblenz-Bubenheim An der Römervilla schräg gegenüber von Ikea eröffnet. Für Inhaber Markus Bock ist es der zweite Standort nach dem seit Ende 2021 bestehenden in Lahnstein. Markus Bock sagt: „Mit unserem Konzept möchten wir dem Imbissklassiker Currywurst in der Region neues Leben einhauchen.
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