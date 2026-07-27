Nach Anschlag auf CSD Berlin
CSD-Organisatoren aus Koblenz: Die Antwort ist Liebe
Mit Plakaten unter anderem am Bahndamm in Koblenz werben die Veranstalter für den Christopher Street Day Mitte August in Koblenz
Mit Plakaten unter anderem am Bahndamm in Koblenz werben die Veranstalter für den Christopher Street Day Mitte August in Koblenz.
Doris Schneider

Am Rande des Christopher Street Day in Berlin ist am Samstag mit einem Auto ein mutmaßlich islamistischer Terroranschlag verübt worden, eine Frau wurde getötet, 29 Personen teils schwer verletzt. Auch in Koblenz sorgt dieser Anschlag für Entsetzen.

Lesezeit 1 Minute
Spontan gab es am Sonntagnachmittag eine kleine Mahnwache auf dem Koblenzer Münzplatz: Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin haben sich in Koblenz queere Menschen versammelt, um ihrer Bestürzung Ausdruck zu verleihen. „Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin ist klar: Hass darf niemals das letzte Wort haben“, schreiben sie auf Facebook.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren