Nach Anschlag auf CSD Berlin CSD-Organisatoren aus Koblenz: Die Antwort ist Liebe Doris Schneider 27.07.2026, 09:48 Uhr

i Mit Plakaten unter anderem am Bahndamm in Koblenz werben die Veranstalter für den Christopher Street Day Mitte August in Koblenz. Doris Schneider

Am Rande des Christopher Street Day in Berlin ist am Samstag mit einem Auto ein mutmaßlich islamistischer Terroranschlag verübt worden, eine Frau wurde getötet, 29 Personen teils schwer verletzt. Auch in Koblenz sorgt dieser Anschlag für Entsetzen.

Spontan gab es am Sonntagnachmittag eine kleine Mahnwache auf dem Koblenzer Münzplatz: Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin haben sich in Koblenz queere Menschen versammelt, um ihrer Bestürzung Ausdruck zu verleihen. „Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin ist klar: Hass darf niemals das letzte Wort haben“, schreiben sie auf Facebook.







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