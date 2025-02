Schwerer Unfall in Koblenz Crash mit Polizeiauto hat wohl gesundheitliche Ursache 19.02.2025, 15:11 Uhr

i Nach dem Crash ist das Polizeiauto auf dem Bürgersteig der Koblenzer Hohenzollernstraße zum Stehen gekommen. Doris Schneider

Ein bisschen fühlten sich Augenzeugen an einen Krimifilm erinnert: Mit voller Geschwindigkeit rast am Montagmittag ein Polizeiauto auf die Gegenfahrbahn in Koblenz und dann in ein anderes Auto. Nun gibt die Polizei mehr Infos bekannt.

Der schwere Unfall am Montagmittag in der stark frequentierten Hohenzollernstraße in Koblenz ist nach derzeitigem Stand vermutlich auf einen medizinischen Notfall zurückzuführen. Das antwortet Oliver Jutz, stellvertretender Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums, auf die Anfrage unserer Redaktion: „Nach derzeitigen Stand und vorbehaltlich weiterer Ermittlungen bzw.

