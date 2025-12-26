Unfall bei Mülheim-Kärlich Crash auf der B 9: Trümmerteile fliegen umher Peter Meuer 26.12.2025, 14:29 Uhr

i Polizei im Einsatz (Symbolbild) Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Ein Unfall, drei direkt Beteiligte, und umherfliegende Trümmerteile, die weiteres Fahrzeuge trafen: Am Dienstag war die Polizei auf der Bundesstraße 9 bei Mülheim-Kärlich im Einsatz.

. Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstag, 23. Dezember, gegen 18.45 Uhr, auf der Bundesstraße 9 bei Mülheim-Kärlich. Laut Polizei sei nach „bisherigem Ermittlungsstand“ ein Auto auf ein anderes aufgefahren. Das betroffene Fahrzeug wurde in der Folge gegen ein weiteres Auto und sodann auf die Mittelschutzplanke geschoben.







