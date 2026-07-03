Helikopterlandung in Koblenz Cosima ist gerettet: Familie dankt Einsatzkräften Birgit Pielen 03.07.2026, 09:35 Uhr

i Cosima geht es wieder besser. Das Mädchen musste mit Verdacht auf Schädelfraktur in eine Klinik geflogen werden. Die Eltern richten jetzt einen bewegenden Dank an alle Einsatzkräfte. Thilo von Klopmann

Nach der spektakulären Hubschrauberlandung auf dem Koblenzer Zentralplatz meldet sich die Familie des geretteten Mädchens zu Wort. Ihre Tochter ist außer Gefahr – und die Eltern richten einen bewegenden Dank an alle Einsatzkräfte.

Die spektakuläre Landung des Rettungshubschraubers auf dem Koblenzer Zentralplatz hat viel Aufsehen erregt. Anlass war ein medizinischer Notfall: Ein kleines Mädchen brauchte dringend Hilfe. Der erste Verdacht lautete: Schädelfraktur mit Blutung. Die betroffene Familie aus Koblenz hat sich nun bei unserer Redaktion gemeldet, um allen Einsatz- und Rettungskräften zu danken.







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