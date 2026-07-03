Nach der spektakulären Hubschrauberlandung auf dem Koblenzer Zentralplatz meldet sich die Familie des geretteten Mädchens zu Wort. Ihre Tochter ist außer Gefahr – und die Eltern richten einen bewegenden Dank an alle Einsatzkräfte.
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Die spektakuläre Landung des Rettungshubschraubers auf dem Koblenzer Zentralplatz hat viel Aufsehen erregt. Anlass war ein medizinischer Notfall: Ein kleines Mädchen brauchte dringend Hilfe. Der erste Verdacht lautete: Schädelfraktur mit Blutung. Die betroffene Familie aus Koblenz hat sich nun bei unserer Redaktion gemeldet, um allen Einsatz- und Rettungskräften zu danken.