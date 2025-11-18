Flüchtlinge in Koblenz Containerdorf am Wallersheimer Kreisel soll schließen 18.11.2025, 07:00 Uhr

i Im Containerdorf am Wallersheimer Kreisel sind zurzeit laut Aussagen der Stadt noch 44 Menschen aus der Ukraine untergebracht. Die Unterkunft soll geschlossen werden. Marco Koenitz

Schon seit vielen Jahren dienen Container am Wallersheimer Kreisel in Koblenz als Flüchtlingsunterkunft. Doch nun soll die Not- und Gemeinschaftsunterkunft geschlossen werden. Das sind die Gründe.

In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung am Donnerstag steht dieses Thema auf der Tagesordnung: Die Not- und Gemeinschaftsunterkunft Wallersheim soll geschlossen werden. Spätestens bis zum 31. März 2026 soll die Schließung erfolgt sein, ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen.







