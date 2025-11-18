Containerdorf am Wallersheimer Kreisel soll schließen

Schon seit vielen Jahren dienen Container am Wallersheimer Kreisel in Koblenz als Flüchtlingsunterkunft. Doch nun soll die Not- und Gemeinschaftsunterkunft geschlossen werden. Das sind die Gründe.
In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung am Donnerstag steht dieses Thema auf der Tagesordnung: Die Not- und Gemeinschaftsunterkunft Wallersheim soll geschlossen werden. Spätestens bis zum 31. März 2026 soll die Schließung erfolgt sein, ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen.