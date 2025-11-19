Containerdorf am Wallersheimer Kreisel: Schließung steht bevor

Seit Jahren nutzen Flüchtlinge die Container am Wallersheimer Kreisel als Unterkunft. Doch jetzt steht die Schließung der Not- und Gemeinschaftsunterkunft bevor. Welche Gründe dahinterstecken.
Lesezeit 1 Minute
In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung am Donnerstag steht dieses Thema auf der Tagesordnung: Die Not- und Gemeinschaftsunterkunft Wallersheim soll geschlossen werden. Spätestens bis zum 31. März 2026 soll die Schließung erfolgt sein, ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen.