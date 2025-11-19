Flüchtlinge in Koblenz Containerdorf am Wallersheimer Kreisel: Schließung steht bevor 19.11.2025, 15:45 Uhr

i Im Containerdorf am Wallersheimer Kreisel sind zurzeit laut Aussagen der Stadt noch 44 Menschen aus der Ukraine untergebracht. Die Unterkunft soll geschlossen werden. Marco Koenitz

Seit Jahren nutzen Flüchtlinge die Container am Wallersheimer Kreisel als Unterkunft. Doch jetzt steht die Schließung der Not- und Gemeinschaftsunterkunft bevor. Welche Gründe dahinterstecken.

In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung am Donnerstag steht dieses Thema auf der Tagesordnung: Die Not- und Gemeinschaftsunterkunft Wallersheim soll geschlossen werden. Spätestens bis zum 31. März 2026 soll die Schließung erfolgt sein, ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen.







