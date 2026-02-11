Närrisches Ritual beim CCKK 
Confluentia Ricarda tauft Motivwagen
Ein Dinosaurier thront auf dem neuen Motivwagen des Carneval-Clubs Korpskommando Koblenz.
Ein Dinosaurier thront auf dem neuen Motivwagen des Carneval-Clubs Korpskommando Koblenz.
Alexander Thieme-Garmann

Nicht etwa mit Sekt, sondern mit Gerstensaft hat Confluentia Ricarda den Motivwagen des Carneval-Clubs Korpskommando Koblenz auf dem Gelände der Falckensteinkaserne getauft. Mit einem Dinosaurier wird der CCKK am Rosenmontag durch Koblenz ziehen.

Lesezeit 1 Minute
Pünktlich zur Wagentaufe des Carneval-Clubs Korpskommando Koblenz (CCKK) beschloss der Himmel, sich an dem traditionellen Ritual zu beteiligen. Allerdings konnten die wenigen Regentropfen kaum mit dem Inhalt der Bierflasche einer heimischen Marke konkurrieren, den Confluentia Ricarda über das linke Vorderrad des CCKK-Motivwagens ausgoss.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren