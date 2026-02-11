Närrisches Ritual beim CCKK Confluentia Ricarda tauft Motivwagen Alexander Thieme-Garmann 11.02.2026, 16:34 Uhr

i Ein Dinosaurier thront auf dem neuen Motivwagen des Carneval-Clubs Korpskommando Koblenz. Alexander Thieme-Garmann

Nicht etwa mit Sekt, sondern mit Gerstensaft hat Confluentia Ricarda den Motivwagen des Carneval-Clubs Korpskommando Koblenz auf dem Gelände der Falckensteinkaserne getauft. Mit einem Dinosaurier wird der CCKK am Rosenmontag durch Koblenz ziehen.

Pünktlich zur Wagentaufe des Carneval-Clubs Korpskommando Koblenz (CCKK) beschloss der Himmel, sich an dem traditionellen Ritual zu beteiligen. Allerdings konnten die wenigen Regentropfen kaum mit dem Inhalt der Bierflasche einer heimischen Marke konkurrieren, den Confluentia Ricarda über das linke Vorderrad des CCKK-Motivwagens ausgoss.







Artikel teilen

Artikel teilen