Compugroup: 1200 PV-Module für Koblenzer Standort

Die Compugroup Medical (CGM) stattet am Koblenzer Standort die firmeneigenen Dächer mit mehr als 1.200 Photovoltaik-Modulen aus. Das teite das Unternehmen am Donnerstagmittag mit. Demnach haben die neuen Photovoltaik-Anlagen eine Gesamtleistung von 550 kWp (Kilowattpeak).

Damit einhergehend werden die Dachflächen mehrerer Gebäude teilsaniert. Für die Umsetzung und Montage seien Firmen aus der Region beauftragt worden. Laut Compugroup ist das ein „weiterer Baustein im ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzept der CGM“. Das Unternehmen nutze bereits Geothermie für die Beheizung und Kühlung der meisten Gebäude auf dem CGM-Firmengelände in Koblenz. Dadurch könnten in Summe jährlich bis zu 369.000 Kilogramm CO2 eingespart werden.