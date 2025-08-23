Dass die Koblenzer nicht nur zur Fassenacht etwas zum Lachen haben, ist auch einem Mann zu verdanken, der vor 30 Jahren die Kunstfigur „Dä Hejel“ erfand. Seitdem steht Rainer Kroth alias Rainer Zufall mit Comedy auf großen und kleinen Bühnen.

Rainer Zufall hat ein Buch geschrieben. Wie, der kann nicht nur „schwätze“, sondern auch lesen und schreiben? Frooch mich nit! Auf jeden Fall gibt’s den Schmöker jetzt zu kaufen. Nur die Nerve behalle: Da sind auch gaaanz viele Bilder zum Angucken drin. Jede Menge dumme Sprüche, und auch ein paar intelligente. Und weil Autor Rainer Kroth wie seine Kunstfigur Dä Hejel ein eher gespaltenes Verhältnis zu Buchstabenfriedhöfen hat, ist das Layout knallig. So eine Art Super-Illu der Kowelenzer Kult-Comedy mit Titel „Glücklicher Zufall“. Zu seinem 70. Geburtstag am 28. August leistet sich der Comedian seine Autobiografie: vom Schriftsetzer zum Bühnenprofi, vom Fitness-Fan zum Glückssucher.

Werbung in eigener Sache gehört bei Rainer Zufall einfach dazu. Das fängt schon auf dem Umschlag an: „Der ultimative Mix aus den Themen Humor, Künstlerbiografie, Fitness, Glück, Gesundheit“. Gelernt ist halt gelernt: Rainer Kroth arbeitete früher als Anzeigenvertreter für die Rhein-Zeitung, Rainer Zufall „verkaufte“ Hejel-Brötsche und Hejel-Pizza, war Werbeträger für Rollläden, die Tauris-Sauna und sogar Unterhosen. Neben Marketing und Merchandise schrieb er Zeitungskolumnen, war Gast im Radio, veröffentlichte eine eigene CD. Nicht zu vergessen die Koblenz-Comedy-Tour samt Fake-Besuch im Bordell…

Kernkompetenz Pappkartons zerreißen

Aber zurück zu den Anfängen: An einem Sonntag, 28. August 1955, kommt Rainer Hans Augustinus Kroth im Krankenhaus Marienhof zur Welt. Eine schwere Geburt. Im Rewe-Laden der Eltern musste er schon als Kind putzen, fegen, Regale nachfüllen. Und Pappkartons zerreißen – bis heute eine seiner Kernkompetenzen. Schule, Sport, die Fußball-WM in England 1966 – da dürften bei vielen Lesern Erinnerungen wach werden. Schließlich die Schriftsetzer-Lehre bei der Rhein-Zeitung, wo er auf seinen Ausbilder Josef Wimmer traf, der dem jungen Kroth mit seinem trockenen Humor und dem Kowelenzer Platt („Schwere Idiode giddet üwerall“) vermutlich schon damals das Hejel-Gen implantierte.

Erst einmal aber gab’s ein Gastspiel bei der Bundeswehr, den ersten Manta GTE, Nachtleben in der Disco Boccacio, Familiengründung, Hausbau – und das Hanteltraining im Fitness-Studio samt Mister-Wahl in der Disco Point in Emmelshausen. Mag sein, dass dem 1,90-Meter-Mann da schon der Spruch „Ich wollt, hei dä Dach wär schon rum“ in den Sinn kam. Dann rollte die Comedy-Welle durch Deutschland. Als Gag entwickelte Rainer zusammen mit Ada Fürstenau ein Programm zu seinem 40. Geburtstag. Die Geburtsstunde des Hejel, der mit „bürgerlichem“ Namen Rolli Hassdenteufel heißt. Start-up-Comedy. Viele Fortsetzungen folgten. Jeansweste, Fuchsschwanz, Sonnenbrille – die besten Sprüche der Kunstfigur stammen aus den Jahren in Kneipen und Fitness-Studios. Rainer Zufall füllte Deutschlands ersten Comedy-Club, die Blaue Biwel in Koblenz, später auch das Café Hahn, wurde und wird für Geburtstage, Hochzeiten, Firmen- und Vereinsfeiern, an Kirmes und Karneval gebucht. Und sein Sohn Kristian mimte Rollis Enkel.

i Die Rhein-Zeitung gehört für Rainer Kroth zur täglichen Lektüre. Hier hat er einst den Beruf des Schriftsetzers gelernt. Rainer Kroth

Mehr als 100 Auftritte gab’s im Jahr. Die Hejel-Sprüche waren und sind in aller Munde. „Da mach“ lautet nach wie vor die Devise von Rainer Zufall, der heute noch mit Perücke und schräg-bunten Hawaihemden unterwegs ist. Was Rainer Kroth aus 30 Jahren Bühnenerfahrung erzählt über verpatzte Auftritte, aus Swingerklubs und nicht zuletzt über „Datt Brigittsche“, Koblenz‘ bekannteste Prostituierte, gehört zum Lustigsten in seinem Buch. Und im letzten Drittel gibt Rainer Kroth, der Sportler und Personaltrainer, Tipps und Ratschläge zu Fitness, Ernährung und den Weg zu einem glücklichen Leben. Eine positive Ausstrahlung, „Good droff“ und herzlich zu sein, das ist für den Autor auf der Bühne wie im wahren Leben Ziel und Maxime. Ein Buch also, wie der Autor schreibt, „für alle, die lachen, nachdenken und sich etwas inspirieren lassen wollen“.

Rainer Kroth: „Glücklicher Zufall“, 123 Seiten, Eigenverlag, 22 Euro. Erhältlich im Buchshop der Rhein-Zeitung unter www.rz-forum.de oder über die Buchhandlung Reuffel in Koblenz. Je 1 Euro gehen an den Handball Club Moselweiß und die RZ-Hilfsaktion HELFT UNS LEBEN.