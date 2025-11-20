Modeladen in Altstadt schließt Colorins in Koblenz öffnet bald zum letzten Mal Wolfgang Lucke 20.11.2025, 15:00 Uhr

i Plüschtiere von Markenfirmen wie Steiff rundeten das Angebot ab. Wolfgang Lucke

Ob Handschuhe, Mützen, Schals oder Spielsachen: Elke Schumann betreibt seit 1995 den Kindermodeladen Colorins in Koblenz. Obwohl das Geschäft in der Firmungsstraße gut läuft, wird sich die Ladentür schon bald zum letzten Mal öffnen.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wird Elke Schumann Ende des Jahres zum letzten Mal die Tür ihres Kindermodeladens Colorins in der Firmungstraße schließen. Das lachende Auge rührt aus dem Rückblick auf eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit sowie auf den Ausblick auf mehr Freiraum und interessante Reisen.







