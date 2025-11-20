Koblenzer Modeladen schließt Colorins in der Altstadt öffnet bald zum letzten Mal Wolfgang Lucke 20.11.2025, 15:00 Uhr

i Nach vielen erfolgreichen Jahren schließt der Kindermodeladen Colorins in der Firmungstraße in Koblenz seine Pforten. Wolfgang Lucke

Mützen, Schals, Handschuhe, aber auch Spielsachen: Seit 1995 betreibt Elke Schumann den Kindermodeladen Colorins in der Firmungstraße, und das eigentlich mit Erfolg. Doch Ende des Jahres öffnet sich die Ladentür zum letzten Mal.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wird Elke Schumann Ende des Jahres zum letzten Mal die Tür ihres Kindermodeladens Colorins in der Firmungstraße schließen. Das lachende Auge rührt aus dem Rückblick auf eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit sowie auf den Ausblick auf mehr Freiraum und interessante Reisen.







