Die Sanierung des Koblenzer Theaters dauert länger als geplant, auch der Kran in der Clemensstraße musste deswegen länger stehen bleiben. Nun gibt es einen neuen Termin, zu dem er abgebaut werden soll.
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Der Abbau des Krans in der Koblenzer Clemensstraße ist nun für Sonntag, 17. Mai, geplant. Das teilte die Stadt Koblenz auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Während des Abbaus ist an jenem Sonntag eine Vollsperrung der Clemensstraße notwendig, bis dahin ist weiter halbseitig gesperrt.