Sanierung des Theaters
Clemensstraße in Koblenz: Wann wird der Kran abgebaut?
In der Koblenzer Clemensstraße steht derzeit ein Kran, er ist Teil der Baustelleneinrichtung zur Sanierung des Theaters.
In der Koblenzer Clemensstraße steht derzeit ein Kran, er ist Teil der Baustelleneinrichtung zur Sanierung des Theaters.
Ingo Beller

Die Sanierung des Koblenzer Theaters dauert länger als geplant, auch der Kran in der Clemensstraße musste deswegen länger stehen bleiben. Nun gibt es einen neuen Termin, zu dem er abgebaut werden soll. 

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Der Abbau des Krans in der Koblenzer Clemensstraße ist nun für Sonntag, 17. Mai, geplant. Das teilte die Stadt Koblenz auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Während des Abbaus ist an jenem Sonntag eine Vollsperrung der Clemensstraße notwendig, bis dahin ist weiter halbseitig gesperrt.

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