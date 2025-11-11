Koblenzer Luxusprojekt Clemens-Carré vor Verkauf: Telekom bereitet Probleme 11.11.2025, 10:55 Uhr

i Die Alte Oberpostdirektion in Koblenz: Hier sollte das Clemens-Carré mit 55 Eigentumswohnungen entstehen. Doris Schneider

Brauereiquartier, Maiblick Living, Goebensiedlung, Clemens-Carré: In Koblenz gibt es einige ambitionierte Bauprojekte, die Probleme bereiten und zu Bauruinen verkommen könnten. Das Clemens-Carré steht vor der Insolvenz, die Lage ist extrem verzwickt.

55 mitunter luxuriöse Eigentumswohnungen, mitten im Altstadt-Quartier ein Garten mit Teich, ein Aufzug, der den eigenen Ferrari im Wohnzimmer abstellt: Die Pläne für das Koblenzer Bauprojekt Clemens-Carré klangen mindestens ausgefallen. Schon länger ist klar, dass sie so nie verwirklicht werden.







