Koblenzer Problembauprojekt
Clemens-Carré: Landgericht sollte hier mal einziehen
In der ehemaligen Alten Oberpostdirektion in Koblenz war das ambitionierte Wohnprojekt Clemens-Carré geplant.
In der ehemaligen Alten Oberpostdirektion in Koblenz war das ambitionierte Wohnprojekt Clemens-Carré geplant.
Alexej Zepik

Wie wird die Alte Oberpostdirektion mitten in der Koblenzer City künftig genutzt? Klar ist, das Bauprojekt Clemens-Carré ist gescheitert. Ein neuer Investor steht in den Startlöchern. Zwischenzeitlich war auch der Umzug des Landgerichts eine Option.

Lesezeit 1 Minute
Vom Koblenzer Landgericht zur ehemaligen Alten Oberpostdirektion sind es rund 150 Meter, zu Fuß sollte man die Strecke unter zwei Minuten schaffen. Das ziemlich ambitionierte Bauprojekt Clemens-Carré mit 55 Luxuswohnungen in dem altehrwürdigen Gebäude ist gescheitert.
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