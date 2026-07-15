Wie wird die Alte Oberpostdirektion mitten in der Koblenzer City künftig genutzt? Klar ist, das Bauprojekt Clemens-Carré ist gescheitert. Ein neuer Investor steht in den Startlöchern. Zwischenzeitlich war auch der Umzug des Landgerichts eine Option.
Lesezeit 1 Minute
Vom Koblenzer Landgericht zur ehemaligen Alten Oberpostdirektion sind es rund 150 Meter, zu Fuß sollte man die Strecke unter zwei Minuten schaffen. Das ziemlich ambitionierte Bauprojekt Clemens-Carré mit 55 Luxuswohnungen in dem altehrwürdigen Gebäude ist gescheitert.