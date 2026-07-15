Koblenzer Problembauprojekt Clemens-Carré: Landgericht sollte hier mal einziehen Jan Lindner 15.07.2026, 06:00 Uhr

i In der ehemaligen Alten Oberpostdirektion in Koblenz war das ambitionierte Wohnprojekt Clemens-Carré geplant. Alexej Zepik

Wie wird die Alte Oberpostdirektion mitten in der Koblenzer City künftig genutzt? Klar ist, das Bauprojekt Clemens-Carré ist gescheitert. Ein neuer Investor steht in den Startlöchern. Zwischenzeitlich war auch der Umzug des Landgerichts eine Option.

Vom Koblenzer Landgericht zur ehemaligen Alten Oberpostdirektion sind es rund 150 Meter, zu Fuß sollte man die Strecke unter zwei Minuten schaffen. Das ziemlich ambitionierte Bauprojekt Clemens-Carré mit 55 Luxuswohnungen in dem altehrwürdigen Gebäude ist gescheitert.







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