Koblenzer Problembauprojekt Clemens-Carré: Deshalb bleibt die Telekom im Gebäude Jan Lindner 12.07.2026, 13:00 Uhr

i Die ehemalige Alte Oberpostdirektion in Koblenz. Hier hat die Telekom seit einem halben Jahrhundert ihren Netzknoten. Alexej Zepik

Schon länger ist klar: Das Bauprojekt Clemens-Carré mitten in der Koblenzer Altstadt wird so niemals realisiert. In dem altehrwürdigen Gebäude hat die Telekom seit jeher ihren Netzknoten. Darum gab es einige Konflikte. Nun reagiert der Konzern.

Von den ambitionierten Plänen bleibt vor allem der Aufzug im Gedächtnis, der den eigenen Ferrari ins Wohnzimmer hätte liften sollen. Schon länger weiß man, das Bauprojekt Clemens-Carré in der Alten Oberpostdirektion mitten in Koblenz wird so niemals realisiert: keine 55 luxuriösen Eigentumswohnungen, kein Garten mit Teich, einige Käufer dürften Hunderttausende Euro an Anzahlungen in den Sand gesetzt haben.







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