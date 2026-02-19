Dass sie immer noch leidenschaftlich grüne Ideen vertritt und kräftig austeilen kann, hat die ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen, Claudia Roth, beim politischen Aschermittwoch der Koblenzer Grünen gezeigt.
Claudia Roth ist bekannt für auffällige Kleidung und dafür, dass sie ihre politischen Überzeugungen streitbar und leidenschaftlich vertritt. Für beides lieferte sie in Koblenz den Beweis. Die frühere Grünen-Vorsitzende, Kultur-Staatsministerin und Bundestagsvizepräsidentin sprach beim politischen Aschermittwoch der Koblenzer Grünen im voll besetzten Circus Maximus.