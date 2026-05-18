Koblenz wird zu Oldtimer-Meile
Chrom, Klang und Autoklassiker
Der blaue Ford Mustang, Baujahr 1968, ist ein Hingucker beim Oldtimertreffen in Maria Trost.
Der blaue Ford Mustang, Baujahr 1968, ist ein Hingucker beim Oldtimertreffen in Maria Trost.
Ingo Beller

Zum Jubiläum von Gotthardt Classic Cars verwandelt sich Maria Trost in ein rollendes Museum: Vom Trabi bis zum Bentley präsentierten Oldtimerfans ihre automobilen Schätze.

Lesezeit 2 Minuten
Klassische Automobile sind einen Tag lang der Blickfang im Gewerbegebiet Maria Trost. Zum elfjährigen Bestehen hat Gotthardt Classic Cars zu einer Jubiläumsfeier inklusive Oldtimertreffen eingeladen. Die Nachricht verbreitete sich in der Szene wie ein Lauffeuer, und so holten die Autoliebhaber ihre Schätze aus der Garage, um eine sonntägliche Ausfahrt nach Koblenz zu unternehmen.

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