Zum Jubiläum von Gotthardt Classic Cars verwandelt sich Maria Trost in ein rollendes Museum: Vom Trabi bis zum Bentley präsentierten Oldtimerfans ihre automobilen Schätze.
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Klassische Automobile sind einen Tag lang der Blickfang im Gewerbegebiet Maria Trost. Zum elfjährigen Bestehen hat Gotthardt Classic Cars zu einer Jubiläumsfeier inklusive Oldtimertreffen eingeladen. Die Nachricht verbreitete sich in der Szene wie ein Lauffeuer, und so holten die Autoliebhaber ihre Schätze aus der Garage, um eine sonntägliche Ausfahrt nach Koblenz zu unternehmen.