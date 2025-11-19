In Koblenz leuchtet es wieder Christmas Garden kehrt auf die Festung zurück 19.11.2025, 15:00 Uhr

i In diesem Jahr findet die Veranstaltung auf der Festung Ehrenbreitstein wieder statt. Das Foto zeigt die beleuchtete Festung im vergangenen Jahr. Stefan Hegenberg

Christmas Garden ist zurück auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein. Wie es eigentlich zu der Veranstaltungsreihe kam und was die Besucher in diesem Jahr erwartet, erfahren Sie hier.

Die Festung Ehrenbreitstein leuchtet auch in diesem Jahr wieder: Christmas Garden ist ab Donnerstag, 20. November, wieder am Start. Wie es dazu kam, dass die Veranstaltung seit einigen Jahren fest zum Veranstaltungskalender gehört und was in diesem Jahr auf die Gäste wartet, hat unsere Redaktion mit Oliver Vordemvenne besprochen, einem der Geschäftsführer von I-Motion und damit Organisator der Veranstaltung auf der Festung.







Artikel teilen

Artikel teilen