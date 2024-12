Traditionen an Weihnachten Christkind, Hans Muff: Koblenzer über Weihnachtsbräuche 24.12.2024, 10:00 Uhr

i Manfred Gniffke findet es wichtig, Traditionen und die Koblenzer Mundart zu wahren. Deshalb trägt er seit über 20 Jahren auf einer kleinen Bühne vor der Liebfrauenkirche an den Adventswochenenden Lieder, Gedichte und Geschichten in Kowelenzer Platt vor. Hannah Klein

Von klingelnden Glocken, rasselnden Ketten, einem rosa gefärbten Himmel und Weihnachtsliedern: Manfred Gniffke erinnert sich daran zurück, warum Weihnachten in seiner Kindheit noch geheimnisvoll war und was sich im Laufe der Jahre verändert hat.

Die Straßen der Koblenzer Innenstadt sind festlich geschmückt. Die Buden des Weihnachtsmarktes sind an diesem Morgen noch geschlossen. Trotzdem sind schon einige Menschen in der Kälte unterwegs. Manfred Gniffke sitzt in einem Café in der Koblenzer Innenstadt und lässt seinen Blick durch das Fenster hinaus in die Fußgängerzone schweifen.

