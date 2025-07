Christina Reif ist neue Weinkönigin der Doppelgemeinde Kobern-Gondorf. Ihr zur Seite stehen die Weinprinzessinnen Anna Uhl und Anna Zerwas und die frisch gekürten Weingrafen Jannis, René und Carsten. Das Fest wurde seinem Motto „Gemeinsam majestätisch feiern und genießen“ mehr als gerecht und lockte viele Besucher aus nah und fern ins festlich geschmückte Moseldorf.

i Schon bei der Eröffnung des Weinfestes wurde auf dem historischen Marktplatz "volles Haus" gemeldet. Erwin Siebenborn

Vorher galt es Abschied zu nehmen von den scheidenden Weinmajestäten Königin Theresa und Prinzessin Verena. Ortsbürgermeister Martin Dötsch, der 1. Beigeordnete der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel Werner Merkenich und Pascal Badziong vom Landkreis Mayen-Koblenz dankten den scheidenden Hoheiten für ihr beherztes Engagement und wünschten den neuen Weinbotschafterinnen stets Fortune und Freude im Amt. Diese versprachen ihren Heimatort und den köstlichen Wein der Terrassenmosel mit Charme und Esprit zu vertreten. Die festliche Zeremonie begleitete der Musikverein Kobern mit schwungvollen Melodien.

i Beim Wein- und Burgenfest machten zahleiche gekrönte Häupter des Weinadels von Mosel und Rhein ihre Aufwartung. Erwin Siebenborn

Verantwortlich für das dreitägige Fest zeichnen die Weinfreunde Kobern-Gondorf. Edle Weine, musikalische Unterhaltung der Extraklasse und moselländische Lebensfreude erwiesen sich wieder als Besuchermagnet. Viele gekrönte Häupter des Weinadels von Mosel und Rhein machten ihre Aufwartung. Die Band "Zufallsexperiment“ sorgte mit explosiver Livemusik für ausgelassene Partystimmung. Die Wanderschuhe schnürten am Festsamstag zahlreiche Fans der Terrassenmosel bei der Sparkassen-Weinwanderung. Raststationen hielten feinfruchtige Steillagengewächse bereit. Am Abend begeisterten die Donnerloch-Boyz mit Schlager-Rock. Das Programm eröffnete am Sonntag nach dem festlichen Hochamt in der Pfarrkirche der Koberner Männerchor mit gesanglichen Darbietungen. Spiel und Spaß für Kinder, schmissige Tänze und flotte Töne des Musikvereins waren Trumpf beim traditionellen Familiennachmittag. Den Schlusspunkt des Festes setzte die Kölschband Spontan mit viel Herz und handgemachter Musik.