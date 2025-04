Christiane Walther-Oeckel ist eine Frau, die Ruhe ausstrahlt und zugleich sehr kommunikativ, offen und begeisterungsfähig ist – Eigenschaften, die der 47-Jährigen als neuer Citymanagerin von Koblenz sicher nützen.

Seit rund 100 Tagen leitet die Kulturwirtin mit dem Lockenkopf nun das fünfköpfige Team des Stadtmarketings, mit dem sie Ende Februar an den Görresplatz zog – raus aus der Rhein-Mosel-Halle rein in ein ehemaliges Immobilienmaklerbüro. Bei einem Latte macchiato in einem Altstadtcafé sagt die Passauerin: „Das Stadtmarketing gehört in die Stadt, da wo die Menschen sind und wo das Leben stattfindet.“

Der neue Sitz des Stadtmarketings ist nun mitten in der Altstadt am Görresplatz in den ehemaligen Räumen des Immobilienbüros von Engel & Völkers.

Ihr Terminkalender ist proppenvoll, die neue Managerin des Stadtmarketings hat viele Kooperationspartner und Sponsoren in den vergangenen Wochen persönlich kennengelernt. „Wer etwas bewegen will, muss die Menschen kennen, die mit ins Boot müssen“, sagt Christiane Walther-Oeckel zur Netzwerkarbeit.

Die Passauerin zog erst vor einem halben Jahr – der Liebe wegen – in die Region. Ihr Ehemann, ein Umweltingenieur mit Schwerpunkt industrielle Wasserbehandlung, lebt in Altendiez. Für die Tochter von Walther-Oeckel stand der Wechsel auf die weiterführende Schule an. Deshalb wurde dieser Zeitpunkt für den Umzug gewählt, erklärt die 47-Jährige.

Christiane Walther-Oeckel hat sich unter 60 Bewerberinnen und Bewerbern durchgesetzt und arbeitet an einem Fünfjahresplan fürs Stadtmarketing bis zur Bundesgartenschau 2029.

60 Mitbewerberinnen kämpften um die begehrte Stelle im Stadtmarketing, aber die Frau aus Bayern ließ die Konkurrenz in den Auswahlrunden hinter sich – trotz oder vielleicht gerade, weil sie nicht aus der Gegend stammt. Denn der ungetrübte Blick auf die Stadt kann auch ein Gewinn für die Arbeit einer Managerin sein. Man läuft nicht so schnell Gefahr, sich im Klein-klein zu verheddern, wo Befindlichkeiten oder Loyalitäten am Ort den Elan bremsen könnten.

Dabei stellt Christiane Walther-Oeckel fest: Das Image der Beamten- und Verwaltungsstadt Koblenz, das als unbeweglich, kleinkariert und spröde gilt, ist überholt. „Ich erlebe das ganz anders bei meinen Treffen“, berichtet sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Ans Weintrinken will sie sich noch rantasten. „Als Ex-Bayerin bin ich eher an Bier gewöhnt“, sagt sie und lacht. Das Gespräch mit ihr hat folgenden Wortlaut.

Haben Sie als Zugezogene schon einen Lieblingsort in der Stadt gefunden?

(denkt nach) Ich mag die Stadt insgesamt sehr, vor allem die Flüsse. Sie erinnern mich an Passau. Dort fließen Donau und Inn zusammen. In Koblenz küssen sich Rhein und Mosel. Man kann an der Ortsspitze gut in die Weite schauen, ich liebe es, dort zu stehen.

Meinen Sie das Deutsche Eck?

Ja, genau (lacht). Ich sage immer noch Ortsspitze, weil es in Passau so heißt. Ich mag auch die riesigen Platanen, die am Rheinufer stehen. Das sind uralte, tolle Bäume. Ich bin generell gern in der Natur und komme ja aus der Landschaftsarchitektur. Da bringe ich einen Blick fürs Grün in der Stadt mit.

Mehr Grün für ein besseres Klima: An der Elisabeth-Kirche im Rauental wird aktuell der Vorplatz umgestaltet, und es werden Bäume gepflanzt, die zu mehr Schatten und besserer Luft in diesem Abschnitt der Moselweißer Straße beitragen.

Davon sollte es möglicherweise mehr in der Stadt geben, oder?

Ja, Grün ist im Hinblick auf den Klimawandel extrem wichtig. Da muss man noch an vielen Stellen Menschen Flöhe ins Ohr setzen, damit solch eine Stadt wie Koblenz klimafest wird. Das kann man nicht aufschieben, sondern muss das jetzt angehen.

Wirklich guten Schatten bekommt man nur durch große Bäume hin. Aber ich habe schon erfahren, dass viele Stellen von Koblenz unterkellert sind … Wie Sie merken, bin ich noch von meinem Treffen heute im Umweltamt bewegt. Das war sehr spannend. Das Netzwerken und die Treffen mit Stakeholdern (Personen mit speziellen Interessen, Anm. d. Red.) gehören für mich zum Job dazu.

Inwiefern spielt das für Sie als Citymanagerin eine Rolle?

Wir haben viele Ideen, aber die kosten natürlich Geld. So müssen wir von vornherein auch immer mitdenken, wo wir das Geld herbekommen – aber auch, wie wir die Dinge mit anderen zusammen umsetzen können. Deshalb habe ich in den ersten drei Monaten vor allem unsere Partner kennengelernt aus Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Quartiers- und Centermanagerinnen, die Gesellschafter und unsere Sponsoren. Jetzt geht es für mich ans strategische Arbeiten.

Die großen Platanen am Rheinufer gefallen der neuen Citymanagerin besonders gut. Sie bilden eine beeindruckende Kulisse zusammen mit dem Rhein. Das Foto entstand 2022, als die Bäume zwischen Lennéstrasse und Kaiserin-Augusta-Denkmal eingehaust waren, weil der Weg saniert wurde.

Was wollen Sie denn strategisch angehen?

Im Herbst dieses Jahres will ich einen Fünfjahresplan vorlegen – bis zur Buga 2029. Ich werde die Veranstaltungen, die wir jetzt und im Sommer veranstalten, einmal alle mitmachen, sie selbst erleben, um einen Eindruck und Überblick zu bekommen. Alle Veranstaltungen werden wir jetzt unter die Lupe nehmen und schauen, ob sie auf unser Konto einzahlen und dazu beitragen, die Attraktivität von Alt- und Innenstadt zu erhöhen. Im nächsten Jahr wollen wir neue Konzepte entwickeln und haben eine Ideenschmiede gestartet, in der wir regelmäßig neue Ideen erarbeiten.

Woran arbeiten Sie aktuell?

Ich arbeite mich aktuell in die Sicherheitskonzepte der bevorstehenden Veranstaltungen ein, gerade ist der Frühlingsmarkt dran (11.bis 14. April). Und ich behalte die Kosten im Blick. Wir arbeiten zudem an einem neuen Konzept für den Wochenmarkt - zusammen mit der Schlossstraßenmanagerin Gina Neyses. Das Konzept haben wir jetzt der Wirtschaftsförderung vorgestellt.

Und wir wollen die Planpassage, die zwischen „Am Plan“ und Pfuhlgasse verläuft, zusammen mit einer städtischen Initiative unter die Lupe nehmen. Parallel bin auf der Suche nach der Marke Koblenz. Dazu schaue ich mir an, was es schon gibt, was dazu schon entworfen wurde und wie tiefgründig das ist. Da muss man gegebenenfalls überlegen, ob neue Befragungen sinnvoll wären.

Eine Kollegin hat zudem ein Gestaltungsprojekt entworfen. Bald ist eine riesige Blumengirlande zu sehen, die sich 140 Meter durch den Entenpfuhl ziehen wird.

Was macht die Stadt Koblenz für Sie als Citymanagerin aus?

Die Draußenkultur und die Weinkultur. Die Leute genießen es, draußen zu sitzen. Wir haben viele innovative, inhabergeführte Geschäfte. Und das Koblenzerisch, die Sprachfärbung, ist spannend. Natürlich der Karneval, viele lustige und feierfreudige Menschen, alles, was mit Weinkultur zusammenhängt. Eine ganz tolle Altstadt! Koblenz hat dabei nicht nur e i n e Altstadt, sondern hat hundert Ecken Altstadt, man geht um eine Ecke und steht in einem anderen Kulturraum. Auch die Festung ist toll und bringt viel Geschichtsträchtiges mit.

Hat Sie etwas überrascht?

Ja! Koblenz ist angeblich eine Verwaltungsstadt. Ich glaube aber, das liegt hinter ihr. Die Leute sind hier sehr offen und interessiert am Fortschritt. Und die Buga 2011 wirkt in der Stadt noch unglaublich nach, ganz viele Koblenzer haben noch immer Freude an den umgestalteten Flächen und nutzen sie ausgiebig.

Über Christiane Walther-Oeckel: Bücher sind ihre Leidenschaft

Die 47-jährige Passauerin hat zum 1. Januar 2025 die Stelle der Stadtmarketingmanagerin übernommen. Geboren wurde sie in Thüringen.

In Passau hat die Kulturwirtin Sprach-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien studiert und dort in der Öffentlichkeitsarbeit für die Gründungsförderung der Universität gearbeitet. In ihrer Freizeit liebt sie das Lesen und kreatives Schreiben. Auf www.chrissiliest.blog teilt sie ihre Leidenschaft für Sprache und das Schreiben mit interessierten Leserinnen und Lesern. red

Was ist Ihr Ziel als Citymanagerin?

Ich möchte das Stadtmarketing auf stabile Füße stellen. Wir sind bislang abhängig von Förderungen durch Bund und Land. Dadurch finanzieren sich unsere kreativen Projekte. Hier möchten wir frühzeitig für neue Förderungen unsere Ideen mit einbringen. Ich hoffe auch sehr, dass wir das Leerstandsmanagement behalten. Die Stelle ist seit 1. März besetzt und läuft vorerst ein Jahr.

Ich möchte langfristige Sponsoren gewinnen, und wir möchten ein neues Projekt auf die Beine stellen, eins, das richtig kracht (lacht). Das braucht aber natürlich Vorlauf, Ideen. Da müssen wir die Ärmel hochkrempeln und die Zusammenarbeit suchen. Wir wollen auch die Einzelhändler und Bürger mitnehmen bei der großen Reise.

Wie wollen Sie das hinbekommen?

Wir möchten ein Stadtmarketinglabor entwickeln. Dazu haben wir einen großen Raum für Workshops direkt am neuen Standort, dort wollen wir alle ansprechen und gemeinsam Neues entwickeln.

Wo haben Sie in den vergangenen 100 Tagen „Baustellen“ ausgemacht?

Am wichtigsten ist es, die Finanzierung zu sichern und Projekte zu haben, die tatsächlich etwas bewegen.

Welchen Gestaltungsspielraum haben Sie?

Wir sind völlig frei in dem, was wir tun wollen, aber wir müssen von Anfang an daran denken, andere zu überzeugen, uns zu unterstützen, Sponsoren vor allem, und aus der Stadtverwaltung haben wir hier Rückhalt. Wenn wir was Neues entwickeln, finde ich es wichtig, die Bürger zu beteiligen.

Stadtmarketing als Veranstalterin

Das Stadtmarketing Koblenz veranstaltet den Frühlingsmarkt „Koblenz blüht“, das Koblenzer Uferkino, bei dem elf Filme an elf Tagen zu sehen sind (14. bis 24. August 2025) und den Schängelmarkt (19. bis 21. September), mit dessen Organisation eine Person das ganze Jahr über beschäftigt ist. Auch das Late Night Shopping liegt beim Stadtmarketing (28. November).