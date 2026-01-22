Was haben Marketing, kreatives Netzwerken, Produkterfindungen und die Suche nach Bodenschätzen gemeinsam? Bei allem geht es um das Erzählen von Geschichten, sagt Pfeffersack & Soehne-Mitbegründer Christian Ganser in unserem Talk-Podcast „RZähl mal!“.

Wenn man beschreiben möchte, was Christian Ganser beruflich macht, dann muss man etwas weiter ausholen: Der 45-jährige Bendorfer ist in Koblenz bekannt als einer der Gründer der Gewürzmanufaktur Pfeffersack & Soehne, über deren Ladenlokal in der Altstadt Gewürzmischungen und allerlei Genussartikel verkauft werden. Sozusagen aus der Essenz dieses Unternehmens hat der gebürtige Koblenzer gemeinsam mit einem Partner eine neue Geschäftsidee destilliert: Einen Aperitif auf Pfefferbasis namens Peperito. Und wo wir schon im Getränkekosmos sind: Christian Ganser ist auch einer der Köpfe hinter der Alten Limofabrik in der Schützenstraße. Allerdings wird hier schon lange keine Limo mehr hergestellt, sondern vor allem kreative Ideen. Und zwar in Form einer Art Zusammenschluss von Selbstständigen aus den Bereichen Werbung, Grafikdesign, Fotografie und Kunst.

i RZähl mal!-Host Christian Mack (links) und Gast Christian Ganser mit 300 Jahre alter Kanonengugel und 3000 Jahre alter Speerspitze im Podcast-Studio der Rhein-Zeitung. Hannah Klein. Rhein-Zeitung

Von all diesen Unternehmungen und Projekten sowie von seinem eigentlich „Brot und Butter-Job“ als Inhaber seiner Kommunikationsagentur erzählt Christian Ganser in der aktuellen Folge unseres Talk-Podcasts „RZähl mal!“.

Rheingold, antiken Münzen, Kanonenkugeln und bronzezeitliche Speerspitzen

Kaum zu glauben, dass Christian Ganser neben all seinen Projekten auch noch Zeit für seine speziellen Hobbys findet: das Schürfen von Gold in Flüssen und Bächen der Region, das er als „kleinen Wettkampf mit der Natur“ bezeichnet, und das Aufspüren von Bodenschätzen mit einem Metalldetektor, die er auf seinem Instagram-Kanal „ Confluentia Explorations“ präsentiert und für das er eine amtliche Nachforschungsgenehmigung besitzt.

Was Christian Ganser neben Gold, antiken Münzen, Kanonenkugeln und Speerspitzen schon alles aus den Böden der Region geholt hat, wie er zum Entrepreneur und Schatzsucher geworden ist und was sich hinter seiner nächsten Geschäftsidee am Koblenzer Rheinufer verbirgt – auch davon erzählt er in der aktuellen Folge von „RZähl mal!“. Jetzt reinhören!

Auswahl von Bodenfunden aus der Region aus der Sammlung von Christian Ganser. Zu sehen sind unter anderem: Eine bronzezeitliche Speerspitze, ein römischer Eisennagel, eine Art antikes Wattestäbchen, die Bleikugel eines Vorderladergewehres, eine Kanonenkugel aus dem Dreißigjährigen Krieg und Goldnuggets aus Bächen der Region. Christian Mack. Rhein-Zeitung Auswahl von Bodenfunden aus der Region aus der Sammlung von Christian Ganser. Zu sehen sind unter anderem: Eine bronzezeitliche Speerspitze, ein römischer Eisennagel, eine Art antikes Wattestäbchen, eine römische Spange und römische Münzen. Christian Mack. Rhein-Zeitung Auswahl von Bodenfunden aus der Region aus der Sammlung von Christian Ganser. Zu sehen sind unter anderem: Eine Bleikugel eines Vorderladergewehres aus dem Dreißigjährigen Krieg, Uniformknöpfe eines Soldaten der französischen Revolutionsarmee aus dem 18. Jahrhundert und eine 500 Jahre alte Gürtelschnalle mit ledernen Gürtelresten. Christian Mack. Rhein-Zeitung Auswahl von Bodenfunden aus der Region aus der Sammlung von Christian Ganser. Zu sehen sind unter anderem: Abdruck eines so genannten Armfüßers, Katzengold und Goldnuggets aus Bächen der Region Christian Mack. Rhein-Zeitung 1 / 4