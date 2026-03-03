Geschäftsführer verstorben Christian Berentzen: Rhenser soll für „Werte einstehen“ Peter Meuer 03.03.2026, 11:29 Uhr

i Christian Berentzen im Frühjahr 2023 neben dem Porträt seines Bruders Friedrich. Christian Berentzen selbst ist im Februar plötzlich verstorben. Peter Meuer

Vor rund drei Jahren hatte Rhenser-Geschäftsführer Christian Berentzen unserer Redaktion kurz nach dem Tod seines Bruders Friedrich ein Interview gegeben. Nun ist er selbst gestorben. Hier gibt es das emotionale, mutmachende Gespräch zum Nachlesen.

Beim Rhenser Mineralbrunnen hat man binnen drei Jahren zwei Schicksalsschläge verkraften müssen, die das Unternehmen prägten und prägen. Im Frühjahr 2023 starb Friedrich Berentzen plötzlich. Nun ist Mitte Februar dieses Jahres sein Bruder Christian Berentzen ebenso unerwartet verstorben.







