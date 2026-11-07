Koblenzer lebt auf der Straße Chris hat Arbeit gefunden – nun fehlt noch die Wohnung Doris Schneider 07.11.2026, 06:00 Uhr

i Chris arbeitet seit gut einem Monat im Koblenzer Wohnungslosen-Restaurant Mampf. Er gibt Essen aus, wäscht Wäsche, sortiert die Kleiderkammer. Und er kennt sich aus: Zuvor war er oft als Gast hier. Ingo Beller

Ein Kaffee, ein Brot, ein freundliches Wort. Wenn Chris an der Ausgabetheke im Koblenzer Wohnungslosen-Restaurant Mampf arbeitet, weiß er, was die Leute brauchen. Denn er ist selbst einer von ihnen. Doch nun geht es aufwärts, sagt er zufrieden.

Morgens ist Chris meist der, der die Tür aufschließt. Oder er arbeitet auch mal am Samstagnachmittag, wenn das Mampf eigentlich geschlossen ist. Räumt, bereitet vor, putzt. Vor gut einem Monat ist aus dem Gast Chris im Koblenzer Wohnungslosen-Restaurant der Mitarbeiter Chris geworden.







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