In der Haupteinkaufsmeile von Koblenz, der Löhrstraße, gibt es sie, aber auch in Gassen: leer stehende Läden. Chantal Oberst soll als Leerstandsmanagerin diese verwaisten gewerblichen Flächen wiederbeleben. Eine neue Plattform könnte dabei helfen.
Lesezeit 3 Minuten
Chantal Oberst hat die Aufgabe, die Leerstände in der Koblenzer Innenstadt zu reduzieren. Etwa 6 Prozent der Gewerbeflächen sind verwaist, sagt sie. Als Managerin trägt sie dazu bei, dass diese Flächen kreativ und sinnvoll wiederbelebt werden soll. Wie die 40-Jährige vorgeht und welche Hürden es gibt, berichtet sie im Gespräch mit unserer Redaktion.