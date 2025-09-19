Immo-Plattform für Gewerbe Chantal Oberst will Leerstände in Koblenz reduzieren 19.09.2025, 14:34 Uhr

i Dort, wo gewerbliche Flächen in der Innenstadt leer stehen, ist Chantal Oberst nicht weit. Sie ist die erste Leerstandsmanagerin der Stadt Koblenz. Katrin Steinert

In der Haupteinkaufsmeile von Koblenz, der Löhrstraße, gibt es sie, aber auch in Gassen: leer stehende Läden. Chantal Oberst soll als Leerstandsmanagerin diese verwaisten gewerblichen Flächen wiederbeleben. Eine neue Plattform könnte dabei helfen.

Chantal Oberst hat die Aufgabe, die Leerstände in der Koblenzer Innenstadt zu reduzieren. Etwa 6 Prozent der Gewerbeflächen sind verwaist, sagt sie. Als Managerin trägt sie dazu bei, dass diese Flächen kreativ und sinnvoll wiederbelebt werden soll. Wie die 40-Jährige vorgeht und welche Hürden es gibt, berichtet sie im Gespräch mit unserer Redaktion.







Artikel teilen

Artikel teilen