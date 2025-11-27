CDU will Veränderungssperre für nördliche Rheinstraße

Die Ansiedlung neuer mehrstöckiger Wohngebäude im Plangebiet „Nördliche Rheinstraße“ will die CDU-Fraktion im Stadtrat Vallendar verhindern. Aus diesem Grund hat sie bei der jüngsten Ratssitzung eine Veränderungssperre beantragt.
Der Bebauungsplan „Nördliche Rheinstraße“ in Vallendar soll so geändert werden, dass in dem Plangebiet hauptsächlich gewerbliche Nutzung neben der bestehenden Wohnbebauung erlaubt ist. Gegenwärtig wird das Gebiet auch so genutzt. Verhindert werden sollen neue, größere mehrstöckige Wohngebäude.