Peter Meuer 25.01.2026, 16:12 Uhr

i Starke Frauen in der Koblenzer CDU: Dagmar Kranz (links) freut sich über das Votum des Kreisparteitages, Amtsinhaberin Ulrike Mohrs (Mitte) gratuliert ihr ebenso wie die frühere Bundestagsabgeordnete Roswitha Verhülsdonk. Peter Meuer

Die CDU Koblenz hat intern gewählt: Dagmar Kranz soll Bürgermeisterin der Stadt Koblenz werden und damit auf Ulrike Mohrs folgen. Entschieden hat die christdemokratische Basis. Analyse eines spannenden und ergebnisoffenen Kreisparteitags.

Dagmar Kranz braucht ein paar Minuten, um sich warmzureden. Erst zählt sie einige Lebenslaufspiegelstriche auf. 53 Jahre ist sie alt, verheiratet, zwei Kinder, Juristin. Derzeit beschäftigt als stellvertretende Leiterin der Gesetzgebungsabteilung im Justizministerium des Landes.







