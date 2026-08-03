„Purer Populismus“ CDU kritisiert Petition für Feuerwerk-Absage in Koblenz Matthias Kolk 03.08.2026, 16:57 Uhr

i Die Grünen in Koblenz haben mit einer Petition eine Diskussion über das Feuerwerk in Koblenz entfacht. Soll es abgesagt werden oder nicht? Die CDU in Koblenz hat eine klare Meinung dazu, wer das entscheidet. Mirco Klein (Archiv). Mirco Klein

Sollte das Feuerwerk bei Rhein in Flammen wegen der Trockenheit abgesagt werden? Die CDU in Koblenz hat eine deutliche Meinung dazu, wer das zu entscheiden hat – und kritisiert die kürzlich von den Grünen gestartete Petition für eine Absage.

Die CDU in Koblenz hat die von den Grünen initiierte Online-Petition gegen das Feuerwerk bei Rhein in Flammen scharf kritisiert. Fraktionschef Stephan Otto bezeichnete den Aufruf als „puren Populismus“. Ob das Feuerwerk am 8. August verantwortbar sei, würden „allein die zuständigen Fachbehörden“ entscheiden.







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