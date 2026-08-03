Sollte das Feuerwerk bei Rhein in Flammen wegen der Trockenheit abgesagt werden? Die CDU in Koblenz hat eine deutliche Meinung dazu, wer das zu entscheiden hat – und kritisiert die kürzlich von den Grünen gestartete Petition für eine Absage.
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Die CDU in Koblenz hat die von den Grünen initiierte Online-Petition gegen das Feuerwerk bei Rhein in Flammen scharf kritisiert. Fraktionschef Stephan Otto bezeichnete den Aufruf als „puren Populismus“. Ob das Feuerwerk am 8. August verantwortbar sei, würden „allein die zuständigen Fachbehörden“ entscheiden.