Vor der Bürgermeisterwahl CDU Koblenz sucht Kandidaten: Otto und Knopp sind raus Jan Lindner 09.01.2026, 15:27 Uhr

i Ernst Knopp (links) und Stephan Otto spielten mit dem Gedanken, neuer Koblenzer Bürgermeister werden zu wollen. Jetzt haben sich beide aus der Kandidaten-Findung verabschiedet. Winfried Scholz

Die Koblenzer CDU ist auf Bürgermeisterkandidaten-Suche. Nach der Sitzung des Kreisvorstands sind es nun zwei Bewerber weniger: Ernst Knopp und Stephan Otto nehmen sich aus dem Rennen.

Eine Sitzung des Koblenzer CDU-Kreisvorstands später sind es nur noch drei Unions-Kandidaten für das Bürgermeisteramt: Stephan Otto und Ernst Knopp haben sich aus dem Rennen verabschiedet, wie sie gegenüber unserer Zeitung sagen. Knopp kritisiert auch mangelnden Rückhalt aus dem Kreisvorstand, besonders aus der Spitze.







