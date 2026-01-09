CDU Koblenz sucht Kandidaten: Otto und Knopp sind raus

Die Koblenzer CDU ist auf Bürgermeisterkandidaten-Suche. Nach der Sitzung des Kreisvorstands sind es nun zwei Bewerber weniger: Ernst Knopp und Stephan Otto nehmen sich aus dem Rennen.
Eine Sitzung des Koblenzer CDU-Kreisvorstands später sind es nur noch drei Unions-Kandidaten für das Bürgermeisteramt: Stephan Otto und Ernst Knopp haben sich aus dem Rennen verabschiedet, wie sie gegenüber unserer Zeitung sagen. Knopp kritisiert auch mangelnden Rückhalt aus dem Kreisvorstand, besonders aus der Spitze.