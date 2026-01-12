Wüst beim Neujahrsempfang CDU Koblenz startet mit Beistand aus NRW ins Wahljahr Winfried Scholz 12.01.2026, 16:52 Uhr

i Als Gastgeschenk erhielt Ministerpräsident Hendrik Wüst (2. von links) beim Jahresempfang der Koblenzer CDU einen Korb mit Koblenzer Spezialitäten, überreicht vom Kreisvorsitzenden Josef Oster (links). Winfried Scholz

Beim Neujahrsempfang der CDU in Koblenz haben sich die Christdemokraten auf ein wegweisendes Jahr eingeschworen. Gerade in den ersten Monaten stehen gleich mehrere wichtige Ereignisse an, auf Stadt wie auch auf Landesebene.

Für die CDU in Rheinland-Pfalz startete mit 2026 ein entscheidendes Jahr, im März steht die Landtagswahl an. Und auch für den Stadtverband in Koblenz stehen nicht weniger spannende Zeiten an, muss doch recht überraschend ein Nachfolger für die christdemokratische Bürgermeisterin Ulrike Mohrs gefunden werden.







