Die Koblenzer CDU holt nach Äußerungen der Grünen zum Gegenschlag aus. In einem Brief, der unserer Zeitung exklusiv vorliegt, kritisiert der stellvertretende Kreisvorsitzende Rudolf Kalenberg vor allem die Chefetage der Ökopartei in heftigen Worten.

Der stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Rudolf Kalenberg hat die Koblenzer Grünen in deutlichen Worten angegriffen und ihnen „Arroganz“ sowie die Spaltung der demokratischen Kräfte in der Stadt vorgeworfen. Vor allem Fraktionschefin Kim Theisen und Vorstandssprecher Christopher Bündgen stehen im Zentrum seiner Kritik. „Sie haben offensichtlich nichts daraus gelernt, dass sie mit ihrer unerträglichen Verbots-, Bevormundungs- und Empörungsrhetorik die Kommunalwahl und die Bundestagswahl deutlich verloren haben“, schreibt Kalenberg in einem Brief, der unserer Redaktion vorliegt. „Stattdessen wird, wer politisch anders denkt, immer aggressiver angegriffen.“ Es werde „vorgeschrieben, was zu tun, zu lassen oder zu sagen ist“, ergänzt er.

Wovon lebt Demokratie?

In Koblenz liege die Schwierigkeit zwischen CDU und Grünen an dem „Strippenzieher Bündgen und seiner Handlangerin Theisen“, heißt es von Kalenberg weiter. „Sie führen die Grünen in die Isolation“, führt er aus und und wirft vor allem Bündgen „Doppelmoral“ vor. Dieser nenne als eine Priorität, sich laut zu äußern, wenn etwas gegen seine Werte laufe. „Warum billigt er genau solches anderen nicht zu? Weil die Werte anderer, Werte der CDU, nicht die seinen sind?“ Demokratie lebe zwar davon, so Kalenberg, dass man anderen ab und zu sage: „So geht es nicht“. Doch unter echten Demokraten müsse es einschränkend heißen: „Nach unserer Einschätzung“. Er kritisiert weiter: „Die Grünen mit Frau Theisen aber nehmen für sich die alleinige Wahrheit in Anspruch.“ Das sei Verblendung.

Konflikt der beiden größten Fraktionen﻿

Anlass für Kalenbergs markige Worte sind Aussagen in einem Interview, das Theisen und Bündgen unserer Zeitung gaben und das am 6. September erschien. Das Interview thematisierte unter anderem den Sommerempfang der Koblenzer CDU. Dass dieser unter dem Dach der Compugroup Medical stattfand, deren Gründer Frank Gotthardt Hauptfinanzier der rechtspopulistischen Nachrichtenplattform Nius ist, kritisierten die Grünen. Die Forderung der Grünen, die CDU möge den Empfang absagen und sich von „rechter Desinformation“ abgrenzen, beförderte das Thema bundesweit in die Medien.

Es folgten wechselseitige Vorwürfe über fehlendes Demokratieverständnis. Im Interview zeigte sich Bündgen „fassungslos über das, was da passiert“ sei. Bündgen und Theisen bezeichneten die Koblenzer CDU unter anderem als „kopflos, führerlos und orientierungslos“. Sie warfen den Koblenzer Christdemokraten vor, nicht verkraftet zu haben, nicht mehr „die alleinigen Bestimmer“ zu sein, „während andere gewohnt sind, Kompromisse zu machen“. Dieser Verweis erinnert an Zeiten, in denen die CDU deutlich mehr Sitze im Stadtrat hatte.

Die Debatten nach dem CDU-Sommerempfang sind nur das jüngste Kapitel eines Streits, der in der Koblenzer Kommunalpolitik vor allem zwischen CDU und Grünen – übrigens die größte und zweitgrößte Fraktion im Stadtrat – seit mehr als anderthalb Jahren schwelt. Seit den großen Demonstrationen gegen Rechtsaußen Anfang 2024, als in Koblenz auf dem Münzplatz Tausende Menschen zusammenkamen, ist das Tischtuch mehr oder weniger zerschnitten. An der Münzplatz-Demo nahmen CDU und auch FDP nicht teil, vor allem mit der Begründung, nicht mit der Linkspartei zusammen auftreten zu wollen. Immer wieder entzündet sich seitdem der Streit an der Frage, wie der richtige Umgang mit der AfD aussehen könnte.

Befindlichkeiten und stadtpolitische Streitthemen

Auch Befindlichkeiten persönlicher Natur, verschiedene stadtpolitische Themen wie die Flaggendebatte im Mai und auch die Frage, wer im Stadtrat den Ton angibt, spielen immer wieder eine Rolle. Mitunter werden andere Fraktionen in die Debatten hereingezogen. CDU-Fraktionschef Stephan Otto warf etwa dem Freien-Wähler-Chef Stephan Wefelscheid vor, aus machtpolitischen Gründen einen „Paradigmenwechsel zum linken Spektrum“ zu vollziehen. Zuvor hatte sich dieser bei einigen Themen wie den Haushaltsverhandlungen in Richtung der SPD und der Grünen bewegt.

Dass sich der gewöhnlich diplomatisch auftretende Jurist Kalenberg nun kritisch und sogar mit persönlichen Angriffen in Richtung der Grünen äußert, zeigt, wie schwierig die Kommunikation zwischen den Koblenzer Parteien derzeit in Teilen ist. Kalenberg gilt als jemand, der sonst ausgleichend wirkt und der versucht, informelle Gesprächskanäle zu den Grünen offenzuhalten. Nach Informationen unserer Zeitung waren neuerliche Gespräche für diesen September vorgesehen, unter seiner Beteiligung. Allerdings wurden diese offenbar nach dem Grünen-Interview erst einmal vertagt. Offenbar hält man es in der CDU für janusköpfig, dass die Grünen einerseits Gespräche führen wollten, sich im Vorfeld aber noch einmal kritisch öffentlich äußerten.

„Es sind die Grünen, die durch ihre Politik allein gegen die CDU die AfD stark machen.“

Rudolf Kalenberg, CDU

Es sei erschreckend, wie die Koblenzer Grünen die CDU immer weiter nach rechts abdrängen wollten, so ordnet Kalenberg diese Äußerungen ein. Und er fügt hinzu: „Nicht links zu sein, ist noch lange nicht rechtsextrem.“ Die CDU sei in der politischen Mitte, und in der Mitte gebe es Vielfalt: eher Linke, eher Konservative, eher Liberale. „Ohne die CDU als die selbstbewusste Mitte – die SPD gehört auch dahin –, erstarken die politischen Ränder“, betont Kalenberg. „Es sind die Grünen, die durch ihre Politik allein gegen die CDU die AfD stark machen“, ergänzt er. Das verstünden die hiesigen Grünen, die Kalenberg als „arrogant und kompromisslos“ bezeichnet, nicht. Sie seien „süchtig nach Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und Klicks im Internet“, legt er nach und bezieht sich damit auch auf die über soziale Plattformen wie Instagram geführten Attacken vonseiten der Koblenzer Ökopartei auf die CDU.

Aus Berlin gibt es Schützenhilfe für Kalenbergs Vorstoß. Der Koblenzer CDU-Kreisverbandschef und Bundestagsabgeordnete Josef Oster schreibt über die aus seiner Sicht „regelmäßigen Angriffe“ der Koblenzer Grünen auf die CDU, diese „scheinen zum politischen Standardrepertoire“ geworden zu sein. „Leider oft begleitet von einem moralischen Ton, der zunehmend überheblich wirkt“. Bündgen trete dabei auf, „als hätte er die Demokratie höchstpersönlich erfunden“.

Man darf annehmen, dass die markigen Worte Kalenbergs und Osters auch an die eigenen Leute gerichtet sind. In der CDU wird man mittlerweile das Gefühl haben, den über verschiedene Medienkanäle geschickt agierenden Grünen erst einmal etwas entgegensetzen zu müssen, um eine gewisse Parität herzustellen und wieder auf Augenhöhe sprechen zu können.

Denn: Dass man eigentlich wieder ins Gespräch kommen wolle, betonen wechselseitig immer wieder viele der kommunalen Spitzenpolitiker in der Rhein-Mosel-Stadt. Im Interview betonte Bündgen beispielsweise, falls Josef Oster ihn anrufe, werde er sagen, man brauche dringend eine Arbeitsebene. „Also lass uns reden.“ Kalenberg sagt nun: „Wir halten die Tür offen, auch für die Grünen“. Die CDU wolle gemeinsam, gerade auch im fruchtbaren Diskurs mit Andersdenkenden, „sachlich für das Beste unserer Stadt arbeiten“. Oster ergänzt: „Wenn die Grünen sich darauf besinnen, dass gute Kommunalpolitik in der Mitte entsteht und eben nicht am linken Rand, und wenn sie bereit sind, den belehrenden Ton abzulegen, steht einem offenen Austausch nichts im Wege.“