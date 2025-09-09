Der Wahlkampf geht in den Endspurt, die Koblenzer Oberbürgermeisterwahl naht, am 21. September findet der erste Wahlgang statt. Dazu haben wir den Kandidaten auch vier fachliche Fragen gestellt. Diesmal antwortet Ernst Knopp (CDU).

Was sind die Koblenzer Großprojekte der kommenden Jahre? Wie bekommt Koblenz die Wohnungsnot in den Griff? Auch das wollte unsere Zeitung von den vier Kandidaten der OB-Wahl wissen. Das sind die schriftlichen Antworten von CDU-Kandidat Ernst Knopp.

1. Wie bekommt Koblenz die Wohnungsnot in der Stadt in den Griff?

Die Wohnungsnot in Koblenz verlangt entschlossenes Handeln. Ich setze auf eine aktive Boden- und Wohnungsbaupolitik: Bauland mobilisieren, Verfahren beschleunigen und gezielt in sozialen Wohnungsbau investieren. Die Koblenzer Wohnbau ist dabei ein zentraler Partner. Zugleich will ich Nachverdichtung fördern und bürokratische Hürden beim Bauen abbauen. Wichtig ist mir die Entwicklung integrativer Quartiere, um soziale Brennpunkte zu vermeiden. Durch enge Kooperation mit Wohnungsbaugesellschaften sowie die konsequente Nutzung von Fördermitteln von Land und Bund soll der Bau bezahlbarer Wohnungen deutlich gesteigert werden. Zudem will ich wirksame Anreize schaffen, damit leer stehende Wohnungen wieder dem Markt zugeführt werden. Ziel ist eine sozial ausgewogene Stadtentwicklung, die den Bedarf nachhaltig deckt.

2. Welches Großprojekt wird am wichtigsten für die Stadt in den kommenden Jahren und warum?

Koblenz steht in den kommenden Jahren nicht vor einem, sondern gleich vor mehreren Großprojekten. Die Fertigstellung der Pfaffendorfer Brücke bleibt ein Kraftakt – mit rund 180 Millionen Euro Kosten und enormer Belastung für Stadt und Verkehr. Ebenso wichtig ist das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, dessen Stabilisierung und Weiterentwicklung für die medizinische Versorgung und als wichtiger Arbeitgeber zentral sind. Und schon rückt die nächste Mammutaufgabe näher: der Neubau der Europabrücke. Der stadteinwärts führende Teil aus den 1950er-Jahren ist am Ende, auch der jüngere Teil von 1974 steht auf dem Prüfstand. Allein hier drohen Kosten von 350 bis 450 Mio. Euro. Diese drei Projekte zeigen: Koblenz muss zugleich seine Infrastruktur sichern, die Gesundheitsversorgung stärken und enorme finanzielle Herausforderungen meistern.

3. Welche Weichen muss Koblenz für eine auch künftig prosperierende Handels- und Gewerbelandschaft in der Stadt stellen?

Koblenz muss sich als attraktiver Standort für Handel und Gewerbe positionieren. Dazu gehört die gezielte Förderung von Start-ups und mittelständischen Unternehmen durch Büroflächen, Beratung und Netzwerke. Gleichzeitig gilt es, die Innenstadt zu beleben, etwa durch die Umnutzung leer stehender Flächen und die Schaffung von Erlebnisräumen. Eine moderne Verkehrsinfrastruktur, die den Zugang erleichtert, sowie eine konsequente digitale Transformation sind entscheidend, damit Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Ebenso zentral ist eine klare und gerechte Finanzausstattung durch Bund und Land. Nur wenn strukturelle Finanzdefizite vermieden werden, lassen sich dauerhafte Steuererhöhungsspiralen verhindern und Spielräume für Investitionen schaffen. Mit diesen Maßnahmen kann Koblenz die Voraussetzungen schaffen, um seine Handels- und Gewerbelandschaft nachhaltig zu stärken und zukunftssicher auszurichten.

4. Welche Rolle muss Koblenz in der Bundesgartenschau 2029 einnehmen?

Die Buga 2029 bietet Koblenz die Chance, sich als nachhaltige und innovative Stadt zu präsentieren. Wir können zeigen, wie Stadtgrün, Klimaanpassung, erneuerbare Energien und intelligente Mobilität die Lebensqualität steigern und zum Klimaschutz beitragen. Wasser als prägendes Element unserer Stadt spielt dabei eine zentrale Rolle: Rhein und Mosel bieten Potenziale für attraktive Uferbereiche, neue Erlebnisräume, ökologischen Hochwasserschutz und innovative Stadtgestaltung. Gleichzeitig gilt es, Koblenz selbst zum Erlebnisraum zu machen – mit kulturellen Angeboten, Veranstaltungen und Attraktionen, die Besucherinnen und Besucher zum Verweilen einladen. So wird Koblenz nicht nur Eingangstor, sondern lebendiger Teil der Buga. Mein Ziel ist, die Buga als Motor für eine langfristige Transformation zu nutzen und Koblenz als Modellstadt nachhaltiger Urbanität und als modernes Tor zum Welterbe Mittelrheintal zu etablieren.