Koblenzer OB-Wahl CDU-Kandidat Knopp: Trotzdem eine super Erfahrung 24.09.2025, 11:00 Uhr

i Für CDU-Kandidat Ernst Knopp (Mitte) deutete sich die klare Niederlage bei der Koblenzer OB-Wahl schon früh am Abend an. Alexej Zepik

Nur 21,7 Prozent bei der Koblenzer OB-Wahl: Für CDU-Kandidat Ernst Knopp war es eine krachende Niederlage gegen Amtsinhaber David Langner (SPD, trat parteilos an). Im Interview sagt er, ob er noch mal antreten würde und wie es für ihn weitergeht.

Es deutete sich bereits im früh am Wahlabend an, dass CDU-Kandidat Ernst Knopp (56) die Koblenzer Oberbürgermeisterwahl haushoch verlieren würde. Die Auszählung verfolgte er mit rund 100 Menschen im Historischen Rathaussaal, mit teils versteinerter Miene.







