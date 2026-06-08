Die Stadt Koblenz erwartet aus dem Sondervermögen des Bundes rund 90 Millionen Euro. Ideen dafür, wie diese einzusetzen sind, gibt es bereits von der Stadtverwaltung. Nun melden sich die drei größten Fraktionen mit eigenen Vorschlägen zu Wort.
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Die drei größten Fraktionen im Koblenzer Stadtrat haben sich darüber verständigt, wie sie die Millionen aus dem Sondervermögen des Bundes einsetzen wollen, die die Stadt erwartet. Es gab dazu – es geht für Koblenz um rund 90 Millionen Euro – zwar bereits eine Liste der Stadtverwaltung mit Vorschlägen.