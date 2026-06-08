Sondervermögen des Bundes
CDU, Grüne und SPD wollen „Zukunftspaket“ für Koblenz
Auch das Weindorf - so will es auch die Verwaltung - könnte vom Sondervermögen des Bundes profitieren.
Auch das Weindorf - so will es auch die Verwaltung - könnte vom Sondervermögen des Bundes profitieren.
Peter Karges

Die Stadt Koblenz erwartet aus dem Sondervermögen des Bundes rund 90 Millionen Euro. Ideen dafür, wie diese einzusetzen sind, gibt es bereits von der Stadtverwaltung. Nun melden sich die drei größten Fraktionen mit eigenen Vorschlägen zu Wort. 

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Die drei größten Fraktionen im Koblenzer Stadtrat haben sich darüber verständigt, wie sie die Millionen aus dem Sondervermögen des Bundes einsetzen wollen, die die Stadt erwartet. Es gab dazu – es geht für Koblenz um rund 90 Millionen Euro – zwar bereits eine Liste der Stadtverwaltung mit Vorschlägen.

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